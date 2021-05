Baixa a presión hospitalaria e redúcese o número de casos activos

A Consellería de Sanidade actualizou este mércores 5 de maio os datos de incidencia da pandemia da Covid-19 na área sanitaria de Pontevedra- O Salnés que continúa reducindo lentamente o número de casos activos, xa son 473, é dicir, cinco menos que onte martes.

Baixa notablemente a presión hospitalaria con varias altas rexistradas nas últimas horas o que deixa en 20 o número de pacientes con covid ingresados en planta de hospitalización.

Concretamente hai 9 pacientes no Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra e 11 no Hospital do Salnés.

Increméntase en 1 persoa o número de enfermos críticos ingresados na UCI, con 8 pacientes na Unidade de Coidados Intensivos do Hospital Montecelo.

Así mesmo, permanecen 445 casos de coronavirus leves ou asintomáticos evolucionando nos seus respectivos domicilios.

Desde o inicio do plan de continxencia pola pandemia curáronse 13.089 pacientes (29 máis que no día de onte) e faleceron por este virus na área sanitaria 173 pacientes.

En canto a realización de probas PCR, nas oú ltimas 24 horas fixéronse 1.201, que se engaden ás 216.372 xa efectuadas desde o inicio da pandemia na área sanitaria de Pontevedra-Ou Salnés.