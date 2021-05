Galicia decidirá o xoves que medidas adopta tras a fin do estado de alarma

Coa fin do estado de alarma, previsto para o próximo 9 de maio, cambiará radicalmente a xestión da pandemia. Son varias as comunidades, entre elas Galicia, as que advertiron que quedarán sen "instrumentos adecuados" para regular as restricións necesarias.

Preocupa especialmente o feito de que, actualmente, seis comunidades están aínda en risco extremo pola incidencia da covid-19 nos seus territorios e o virus "pódese dispersar", segundo apuntou o presidente galego, Alberto Núñez Feijóo.

Galicia non é unha delas. A situación da pandemia en Galicia está "controlada", segundo Núñez Feijóo, que destacou a "tendencia á baixa" no número de contaxios, a "estabilización" nos ingresos e unha incidencia a 14 días por baixo de 100.

Estes parámetros, sinalou este luns en Pontevedra, "nos dan optimismo" para esta "nova etapa" que se abrirá tras o estado de alarma e para a que as autoridades sanitarias galegas comezaron a prepararse.

O comité clínico que asegura á Xunta reunirase o vindeiro xoves, tras a reunión do Consello Interterritorial de Saúde prevista para o día anterior, para adoptar as "medidas concretas" que entrarán en vigor en toda a comunidade "este mesmo fin de semana".

O presidente galego entende que a evolución epidemiolóxica da comunidade permite "ampliar horarios e ir deixando sen efecto o toque de queda", pero reiterou que "o veremos o xoves" tras a reunión do comité clínico.

Este organismo, destacou Núñez Feijóo, "sempre adoptou decisións con criterios epidemiolóxicos e fíxoo de maneira clara", algo que contribuíu a que todas as súas medidas fosen avaladas polos tribunais galegos con sentenzas "que sempre foron positivas".

En todo caso, o dirixente autonómico reiterou que "é o momento de manter a prudencia e poder gañar tempo" para adiantar a vacinación e inmunizar á poboación, uns 245.000 galegos esta semana.

Ata 90.000 destes galegos serán homes e mulleres de 66 a 69 anos que serán chamados a partir do venres para recibir a primeira dose da vacina, aínda que a nivel poboacional tamén se avanzará entre 60 e 65 anos e nos maiores de 70, que recibirán a segunda dose.

Con respecto ás novas variantes, Feijóo apuntou que en Galicia "temos todas as cepas", algo que achacou a que esta comunidade é "lugar de paso", ten fronteira con outro país -Portugal- e ao longo da súa fachada atlántica "chegan moitos barcos" de todo o mundo.

A pesar de que a variante india "é unha cepa que nos preocupa" tras confirmarse catro casos nun buque que chegou hai uns días ao porto de Vigo, segundo o presidente galego, a variante británica continúa sendo, por agora, a maioritaria en Galicia.