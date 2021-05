A Xunta construirá en Sanxenxo unha senda peonil na contorna da Autovía do Salnés

Trazado da senda peonil proxectada en Sanxenxo na contorna da autovía do Salnés © Xunta de Galicia

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade adxudica a redacción do proxecto de construción dun itinerario peonil na contorna da ligazón da autovía do Salnés coa estrada PO-504, en Sanxenxo.

O contrato foi adxudicado á empresa Interurban SAU por importe de máis de 12.000 euros e un prazo de execución de 6 meses.

O plan trata de definir as actuacións precisas na ligazón da AG-41 coa PO-504 que supón unha barreira para o tránsito peonil pola alta intensidade de tráfico que se rexistra.

Mediante este contrato propóñense o desenvolvemento dun itinerario que evite a ligazón aproveitando o paso inferior da PO-504 baixo a VG-4.1. Unha vez superado ese paso inferior, crearíase unha nova senda peonil no pé do terraplén do ramal norte de ligazón da AG-41, ata chegar ata a glorieta inferior da ligazón.

No proxecto, tamén será necesario incluír a solución para dar continuidade en condicións de accesibilidade ás beirarrúas da PO-504, no tramo inmediatamente anterior ao paso inferior.