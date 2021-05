VIDEO.- Incendio nun barco bateeiro en Bueu

Incendio dun barco bateeiro en Bueu © PontevedraViva

O barco bateeiro "Con Negro", con base en Bueu, sufriu un incendio na mañá deste luns cando se atopaba traballando no polígono de bateas Bueu A1, na zona entre Agrelo e Lapamán. Non se rexistraron feridos.

Segundo informaron fontes da Garda Civil. Ás 10.50 horas recibiron o aviso dunha embarcación ardendo na zona de bateas de Bueu e mandouse á patrulleira do servizo marítimo.

Ao chegar ao lugar do suceso a tripulación xa fora evacuada sen danos.

Están a actuar na extinción do lume a embarcación Corvo Mariño de Garda Civil, a de Aduanas e a Salvamento Marítimo.

O incendio levantou unha gran columna de fume visible en toda a ría de Pontevedra.

A embarcación forma parte da Sociedade Cooperativa Mexiloeira de Bueu (Socomebu).

As causas do incendio aínda non se informaron.