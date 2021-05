Os barcos pesqueiros de Marín empregarán un modelo matemático para mellorar a rendibilidade económica

Científicos da Universidade de Santiago de Compostela (USC) e do Instituto Español de Oceanografía, en colaboración coa Organización de Produtores de pesca fresca do porto de Marín, acaban de desenvolver unha ferramenta que permite obter as solucións máis eficientes en termos de rendibilidade para os barcos pesqueiros.

Trátase dun modelo espacial de eficiencia económica para predicir as decisións máis rendibles ante diferentes escenarios de xestión.

Segundo informa a Universidade, este traballo utiliza un modelo matemático que ten en conta a estimación de capturas por caladoiro, os ingresos e os custos da actividade pesqueira como o consumo de combustible, os salarios e outros.

En Europa estableceuse de forma recente a obrigación de desembarcar todas as capturas; con todo, esta medida ocasiona a necesidade dun maior tempo de procesamento a bordo e un incremento dos custos asociados á xestión dos descartes por parte dos pescadores.

Os investigadores sinalan que a actividade pesqueira é unha actividade comercial e por iso a perspectiva económica non pode ser ignorada á hora de identificar solucións na xestión dos recursos pesqueiros, xa que para os pescadores a viabilidade económica é un elemento chave para cumprir a normativa pesqueira.

Esta nova ferramenta simula diferentes escenarios de xestión e distintas medidas que os pescadores poderían adoptar fronte á obrigación de desembarco imposta á frota europea, alén de mostrar como o incremento do tamaño da tripulación ou unha selección eficiente da zona de pesca serían solucións economicamente máis acaídas que mellorar a eficiencia do buque ou incrementar a duración da marea.

Gonzalo Rodriguez e Hugo Ballesteros, pertencentes ao Departamento de Economía Aplicada da USC comentaron que "esta ferramenta pode resultar de interese tanto para pescadores, que poden utilizala para realizar predicións a curto prazo para elixir as mellores zonas de pesca, en función das capturas obtidas en días anteriores, como para xestores, que poden simular os resultados máis probables de cambios lexislativos na política pesqueira".