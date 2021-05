O PSOE de Marín reclama o aparcamento das parcelas de Virxe do Carmen

O portavoz municipal do PSOE en Marín, Manuel Pazos, considera "necesario" que existan alternativas para aparcar vehículos e para que "a zona de aparcamento 2 horas funcione con éxito".

Por este motivo os socialistas xa solicitaron hai un ano que se negociase co Instituto de Vivenda, Infraestrutura e Equipamento da Defensa ( INVIED) a cesión de parcelas na barriada Virxe do Carmen para aparcamento público, preto do centro de saúde. O acordo anunciouse polo goberno local a principios de xaneiro pero a día de hoxe "as parcelas seguen igual. Deben acondicionalas dunha vez e poñelas ao dispor dos veciños", reclama o PSOE.

Os socialistas demandan ao goberno local "que acondicione e poña dunha vez ao dispor dos veciños as parcelas de aparcamento para garantir a existencia de prazas suficientes nos momentos de maior demanda de espazo".

Manuel Pazos engade, "teñamos en conta ademais que ao estar operativa a zona de estacionamento por tempo limitado de 2 horas e a xente debe dispoñer de alternativas de aparcamento. Se lles dicimos que aparquen nos estacionamentos de bordo, debe haber prazas suficientes e para iso o Concello debe facer tamén os seus deberes. Non só debemos esixir aos veciños se non tamén ofrecer alternativas.