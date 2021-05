"Precisamos outro modelo social e económico máis xusto"

Manifestación da UGT e Comisións Obreiras © Cristina Saiz

Coincidindo coa celebración do Primeiro de Maio, celebrouse un acto público de homenaxe a traballadores de colectivos esenciais perante a pandemia, que tivo lugar ás 11.30 horas diante da entrada principal do Hospital Provincial.

O acto consistiu na entrega dun agasallo a unha sanitaria do Hospital Montecelo, unha operaria da limpeza neste mesmo centro hospitalario, unha traballadora do Servizo de Axuda no Fogar do concello de Pontevedra, e profesionais dos sectores da alimentación, comercio e unha axente da Policía Local, entre outras mulleres.

Rematado o acto tivo lugar a manifestación conxunta da UGT e Comisións Obreiras, que se iniciou neste mesmo lugar nun percorrido que tivo que ser alterado a última hora ao coincidir coa marcha organizada pola CIG que tiña moitos máis participantes.

UGT e CCOO reclamaron "outro modelo social e económico máis xusto", e esixiron a protección e reforzo dos servizos públicos, "imprescindibles nunha sociedade democrática".

Neste Primeiro de Maio houbo unha terceira manifestación en Pontevedra convocada pola Confederación Xeral do Traballo (CGT) e o Sindicato de Profesionais da Sanidade Galega Pública (PROSAGAP) baixo o lema "Solidariedade e Apoio Mutuo".

Eles tamén escolleron coma punto de saída a rúa Loureiro Crespo, fronte ó Hospital Provincial, e marcharon ata chegar diante do edificio da Subdelegación do Goberno, onde rematou o acto coa intervención de representantes dos convocantes que xustificaron a necesidade de seguir mobilizándose para "combater este sistema inxusto e voraz que condena a millóns de persoas ó paro, a precariedade laboral, o abuso da patronal e a desatención xeneralizada".