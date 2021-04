Aprobada a instrución previa á ordenanza das terrazas de Marín

A alcaldesa de Marín, María Ramallo, informaba este venres de que xa se asinou a instrución que establecerá as condicións xerais para a tramitación de solicitudes de autorización de terrazas que deben pedir os hostaleiros de cara a ocupar a vía pública cos veladores.

Esta instrución é un trámite previo á modificación da actual ordenanza, xa que este proceso durará "en torno a seis meses", tal e como indicou a rexedora, quen explicaba que "require un trámite de consulta pública previa á súa aprobación inicial e un posterior trámite de información pública de 30 días hábiles". Por estes motivos, o Concello adianta esta instrución co obxectivo de facilitar aos hostaleiros que soliciten a colocación de mesas e cadeiras para que poidan seguir prestando este servizo, "que se volveu esencial nestes momentos de pandemia, dada a súa maior seguridade que supoñen fronte aos interiores", apuntaba Ramallo.

"Somos conscientes de que a terraza está a constituír un elemento clave para garantir a supervivencia dos locais e por iso temos que poñer todo o noso esforzo para conseguir que poidan seguir funcionando, mantendo as medidas e pedindo toda a responsabilidade tanto a hostaleiros como a clientes", expoñía a rexedora marinense.

NOVA ESTÉTICA DAS TERRAZAS

Esta instrución pretende ser unha base de cara á nova ordenanza que se tramitará ao longo destes seis meses. Nesa nova ordenanza, recolleranse unha serie de criterios estéticos para os elementos que conformen as terrazas, "para que pouco a pouco consigamos facer máis homoxéneo o mobiliario que está no espazo público", explica a alcaldesa.

Na instrución, xa aparecen definidos os elementos de mobiliario urbano que poderán integrarse nas terrazas: veladores compostos por unha mesa e un máximo de catro cadeiras; elementos de sombra, como antucas, parasoles ou pérgolas; elementos de climatización, como calefactores ou ventiladores; paramentos desmontables, como paraventos, enreixados, sebes en macetas, plantas ou outros elementos calquera que delimiten en liña vertical a zona ocupada; e tarimas, nos supostos nos que sexa necesario pola inclinación da rúa.

Todos os elementos que se instalen terán que constar na licenza da terraza e cando sexa preciso ancorar un toldo a unha parede, haberá que solicitar de xeito paralelo unha licenza urbanística ou tramitalo a través dunha declaración responsable. Ademais, en caso de que se permita a instalación deste elementos, terán que ser dunha mesma cor, non podendo utilizarse modelos diferentes nunha mesma terraza e non se poderá poñer publicidade. O obxectivo é que todo este mobiliario sexa de material resistente, de fácil limpeza e cun deseño atractivo, que utilice cores neutras, con uso preferente do negro, o branco e o gris metalizado, ou similares.

Esta instrución será enviada agora ao BOP para a súa publicación, momento no que entraría en vigor. Os hostaleiros terán unha marxe de dous anos para ir pouco a pouco actualizando o seu mobiliaro ás novas condicións xerais que recollerá o novo documento municipal que poderá ser consultado na web do Concello de Marín.