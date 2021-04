O 73% das persoas atendidas no último ano polo Plan de Emprego da Cruz Vermella foron mulleres

Un total de 323 persoas da comarca de Pontevedra, das cales un 73% son mulleres, foron axudadas polo Plan de Emprego de Cruz Vermella ao longo do último ano.

A pandemia pola covid-19 xerou un aumento nas desigualdades e brechas de xénero xa existentes no ámbito laboral. As mulleres, que partían dunha situación desigual, diminuíron os seus aforros, contan con empregos menos seguros e menos protección social. Segundo a Cruz Vermella, os sectores máis afectados pola crise están altamente feminizados: o comercio, hostalería e turismo.

Desde o Plan de Emprego están a traballar con persoas en risco de exclusión social es as están axudando a atopar un emprego e ofrecendo formación en ocupacións con saída laboral. Así, durante o pasado ano, adaptaron as formacións, seguimentos e orientacións a unha forma semipresencial, entregando aparellos electrónicos con acceso a internet co obxectivo de loitar coa fenda dixital. Grazas a estes procesos personalizados 182 persoas lograron acceder a un posto de traballo na comarca.

En todo este proceso, Cruz Vermella considera fundamental a implicación do tecido empresarial. Por iso, con eles colaboran 121 empresas de diferentes tamaños e sectores, que permiten aos participantes no Plan de Emprego mellorar a súa empregabilidade a través de accións de orientación ou ofrecendo prácticas formativas non laborais, entre outras formas de colaboración.