O Paseo da Calzada xa conta con 10 prazas de aparcamento para motos

O Paseo da Calzada, en Ponte Caldelas, xa conta cun novo aparcamento de motocicletas. En total, o Concello creou 10 prazas de estacionamento en tres zonas diferenciadas e delimitadas das prazas para turismos.

Para realizalas empregaron pintura verde e o selo de motocicletas en cor blanca para diferencialas a simple vista.

Con esta actuación, o Concello de Ponte Caldelas quere seguir avanzando na mellora da mobilidade peonil e do tráfico continuado co 'Modelo Ponte Caldelas', onde apostan por gañar máis espazo para as persoas á vez que prazas de aparcamento no casco urbán.