A área sanitaria confirma 25 novos contaxios nun día e ten un paciente máis en UCI

A área sanitaria de Pontevedra e O Salnés ten este venres un total de 474 casos activos de covid-19. Son 25 menos que un día antes a pesar de que durante a última xornada confirmáronse 25 novos positivos a través de probas PCR ou de antígenos. Hai a metade de casos activos novos que novos contagios porque na mesma xornada tamén recibiron o alta 50 pacientes que xa están curados.

O último balance oficial do Servizo Galego de Saúde contabiliza que deses 474 pacientes coa enfermidade, 451 son asintomáticos ou persoas con síntomas leves que están en corentena no seu domicilio e 23 atópanse hospitalizados.

En total, hai un paciente hospitalizado menos que o día anterior, aínda que hai que ter en conta que este xoves confirmouse a morte de dúas persoas, dúas mulleres de 88 e 89 anos que estaban ingresadas no Hospital Montecelo. Ambas presentaban patoloxías previas.

Dos pacientes hospitalizados, catro están na unidade de Coidados Críticos do Hospital Montecelo, un máis que o día anterior.

Os outros 19 pacientes están ingresados en planta de hospitalización, fronte aos 21 do xoves. Deles, 13 están no Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra e 6 no Hospital do Salnés.

Desde o inicio do plan de continxencia da covid-19 curáronse 12.945 pacientes (50 na última xornada) e faleceron por este virus na área sanitaria 173 pacientes.

En canto a realización de PCR’ s, nas últimas 24 horas fixéronse 1.282, que elevan a 211.091 o total das xa efectuadas desde o inicio da pandemia.