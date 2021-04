O grupo Vinova inicia a construción dun centro loxístico e de produción no polígono de Baión

Visita de dirixentes de SEA ás obras do grupo Vinova no polígono de Baión © Suelo Empresarial del Atlántico (SEA)

Representantes da entidade estatal Chan Empresarial do Atlántico (SEXA) visitaron este xoves o polígono de Baión, en Vilanova de Arousa, para coñecer o proxecto de construción da nave que o grupo Vinova poñerá en marcha en xaneiro do 2023 e que supón o investimento de 24 millóns de euros, así como a contratación dun máximo de 350 persoas.

A compañía, que construirá unha nave frigorífica e de elaboración, instalarase en cinco das parcelas do parque empresarial deste municipio ocupando un total de 19.229 metros cadrados baixo a fórmula de alugueiro con opción a compra. "Xerouse dinámica de demanda deste polígono, que se está consolidando, e no que esperamos seguir dando boas noticias, desde a prudencia e a confidencialidade, durante este ano 2021", declarou a xerente de SEXA, Beatriz Sestayo.

Está previsto que as obras conclúan no 2023 para converterse nunha das maiores de Galicia do sector. Contará con 16.000 metros cadrados, sistemas robotizados e dispoñerá dun total de 10 peiraos de carga. Esta instalación, que pomueve a firma propietaria de Conxelados Cies, permitirá mobilizar ata 1.000 toneladas ao día de produtos

"É unha das mellores localizacións que hai, estamos a nada da Pobra, onde se move mercadoría relacionada con túnidos e temos tendas por toda Galicia, polo que loxística é un sitio estratéxico e un bo punto de partida", recoñece Julio Ferradanes, director de loxística do Grupo Vinova.

Sestayo aproveitou a súa visita para lembrar que no último ano adxudicáronse un total de 60.200 metros cadrados no polígono de Baión, o que supón o triplo da superficie ocupada ao pasar do 13 % do 2020 a preto do 43 % en abril do 2021.