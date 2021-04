A Policía Nacional recoñece o labor da seguridade privada nos hospitais pontevedreses

O Hospital Provincial de Pontevedra foi testemuña este xoves das boas relacións existentes entre a Policía Nacional e as empresas de seguridade privada que prestan servizo nos hospitais. Converteuse en escenario dunha homenaxe do Corpo policial a quen día tras día contribúen a garantir a seguridade nos recintos sanitarios.

A Policía Nacional da Comisaría Provincial de Pontevedra organizou un acto de homenaxe para recoñecer o labor do persoal de seguridade privada no ámbito sanitario e entregou 26 mencións honoríficas ao equipo de loxística e de seguridade que presta servizo nos hospitais do Servizo Galego de Saúde na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés, isto é, o Hospital Montecelo, o Hospital Provincial e o Hospital do Salnés.

O acto organizouse no salón de actos do Hospital Provincial cunha presenza limitada dos medios de comunicación polas restricións derivadas da covid-19 e contou co a presenza da comisaria provincial, Estíbaliz Palma Varona, e o xefe de Seguridade Privada da Comisaría pontevedresa. Acompañoulles na mesa presidencial o director de recursos económicos da área sanitaria, que acudiu en nome do xerente da área sanitaria, José Ramón Gómez Fernández, que inicialmente anunciara a súa presenza.

Ao acto tamén acudiron outras autoridades policiais e foi moi sinxelo. Incluíu, ademais dun breve discurso, na entrega de mencións de tipo A e B a diferentes encargados da seguridade, desde xerentes de empresa a vixiantes de seguridade.