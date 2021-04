Arrepíntese e acepta unha condena de 10 anos de cárcere por abusar sexualmente da filla menor de idade da súa parella

"Me arrepiento y pido perdón", declarou este xoves diante da Sección Cuarta da Audiencia de Pontevedra un home acusado dun delito continuado de abusos sexuais á filla menor de idade da súa parella.

O procesado admitiu os feitos dos que se lle acusan e mostrou a súa conformidade coas penas que se lle piden.

Inicialmente a Fiscalía pedía unha pena de 12 anos de prisión pero finalmente rebaixou a solicitude de condena a 10 anos de cárcere.

A vista oral viuse recortada en virtude deste acordo, pero aínda así o tribunal puido escoitar o testemuño gravado da vítima.

Segundo recolle o escrito do Ministerio Público e recoñeceu o procesado, este home é parella da nai da menor, quen mantén un réxime de visitas de fins de semana coa súa filla, ambos residen xuntos nun domicilio no cal tamén convivía a menor as fins de semana.

Neste contexto, desde setembro do 2018 ata maio de 2019 o procesado, "coa intención de satisfacer as súas máis reprobables instintos sexuais e aproveitando a confianza que a menor lle tiña, mantivo unha relación persoal e sexual coa mesma" chegando "a manter relacións sexuais consentidas todas as fins de semana cando a menor ía visitar á súa nai".

Como consecuencia destes feitos, a menor, cuxa garda e custodia recae no seu pai, sufriu tensión postraumática e precisou de tratamento psicoterapéutico. Ademais, ten unha secuela de trastornos neuróticos.

Ademais da pena de prisión a Fiscalía pediu que lle impoñan 8 anos de liberdade vixiada e á prohibición de comunicarse por calquera medio e aproximarse a menos de 200 metros da menor durante 16 anos. Ademais, reclama que indemnice á vítima en máis de 3.700 euros.