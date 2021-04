Detida unha muller que roubou unha gasolineira de Vilagarcía armada cunhas tesoiras

Unha veciña de Vilagarcía de 41 anos foi detida como sospeitosa do roubo con intimidación a unha gasolineira de Rubiáns, en Vilagarcía, na tarde do domingo armada cunhas tesoiras.

Os feitos sucederon sobre as 16.15 horas da tarde deste domingo. Segundo relatou á Policía Nacional a encargada do establecemento, unha muller chegou soa a bordo dun vehículo e ameazouna cunhas tesoiras de gran tamaño dicindo: "Esto es un atraco, dame el dinero, que tengo que darle de comer a mis hijos".

A encargada deulle varios billetes, aínda que non sabe precisar a cantidade, e a continuación a muller saíu fuxindo no mesmo vehículo no que chegara.

Unha vez que a ladroa abandonou a gasolineira, a encargada chamou á Policía Nacional. Os axentes dirixíronse ao lugar inmediatamente e entrevistáronse con ela. Á súa chegada, segundo informaron fontes policiais, a muller estaba moi nerviosa.

Os axentes obtiveron datos da presunta autora e efectuaron unha batida por toda a cidade. Esa mesma tarde do domingo localizaron á sospeitosa, que foi identificada e detida como suposta autora dun delito de roubo con intimidación.

Trátase dunha veciña de Vilagarcía con antecedentes policiais e, ao ser sorprendida, ela mesma entregou voluntariamente aos axentes algúns dos billetes que subtraera aínda que parte do diñeiro xa o gastara.

Os axentes detivérona e trasladárona a dependencias policiais, onde se tramitou o correspondente ateigado e foi posta ao dispor do Xulgado de Garda.