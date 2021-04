A xuízo por unha malleira en Marín: un home golpeou a outro e, cando caeu ao chan, seguiulle dando patadas

Audiencia Provincial de Pontevedra © Mónica Patxot

Un home sentará este martes 27 de abril no banco dos acusados da Audiencia Provincial de Pontevedra para render contas por unha malleira que propinou a outro en marzo de 2018 en Marín. Ademais de golpealo e provocar que caese ao chan, cando xa estaba tirado, seguiulle dando patadas.

A Fiscalía pide á sección cuarta da Audiencia Provincial que xulgará os feitos que condene este home a unha pena de 3 anos e 3 meses de prisión e a indemnizar á súa vítima con 7.000 euros polas lesións que lle causou e as secuelas que quedaron.

O fiscal considera que o home é autor dun delito de lesións con deformidade e tamén pide que lle pague á súa vítima outros 3.100 euros para que poida afrontar o tratamento dental que necesita tras os feitos, pois lle causou danos en dous dentes incisivos, perdendo un deles. Ademais, deberá indemnizar ao Servizo Galego de Saúde pola atención médica ao ferido.

Os feitos ocorreron sobre as dúas da madrugada do 20 de marzo de 2018 na avenida de Marín. O agora acusado actuou, segundo o fiscal, "con ánimo de menoscabar a integridade física" da súa vítima e primeiro propinoulle varias puñadas no rostro. Como resultado do impacto, chegou a caer. Xa no chan, seguiu golpeando e propinoulle varias patadas.

Como consecuencia dá agresión, a súa vítima sufriu politraumatismos e varias fracturas na zona das costas das que tardou en curarse 60 días, dos cales 4 foron de prexuízo grave, 22 moderado e 34 de carácter básico. O ferido estivo ingresado no Hospital Montecelo durante tres días.