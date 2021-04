Evacuan ao hospital dúas persoas por un incendio na residencia de Ribadumia

Dúas persoas foron evacuadas ao hospital tras o incendio que se rexistrou onte á noite na residencia de maiores que DomusVi ten en Ribadumia.

O incendio, segundo informou o 112 Galicia, rexistrouse sobre as dez de noite e orixinouse, segundo os primeiros indicios, nunha das habitacións da residencia.

Todos os residentes foron trasladados a outra zona do centro mentres levaban a cabo as tarefas de extinción do lume. Ningún deles resultou ferido.

Ata o lugar trasladáronse bombeiros de Ribadumia e Vilagarcía, unha ambulancia de soporte vital e dous de soporte vital básico enviadas polo 061 e efectivos da Garda Civil e de Protección Civil de Ribadumia.

Os bombeiros confirmaron que ardera un colchón e, tras apagar o lume -que xa controlaran os propios traballadores- e ventilar toda a zona, os usuarios da residencia puideron volver ás súas habitacións.

O persoal sanitario atendeu no lugar a 35 persoas, das que dúas foron trasladados ao hospital. Trátase dunha muller de 42 anos, que foi derivada ao Hospital do Salnés; e un home de 51 anos, que foi atendido en Montecelo.