Inician cribados en seis colexios de Marín para detectar asintomáticos con covid-19

Os alarmante incrementos de casos de covid-19 que se está rexistrando en Marín, onde se rexistra o maior número de contaxios de toda a área sanitaria de Pontevedra e O Salnés, levou ás autoridades sanitarias a organizar cribados para detectar asintomáticos.

Tras as probas que se celebraron esta fin de semana na Raña, onde acudiron 2.033 persoas das 3.500 que estaban citadas (un 58%) entre as que se detectaron sete positivos, a partir deste luns os cribados realizaranse en seis colexios do municipio.

Faranse test aos 1.030 alumnos e alumnas do CEIP Carballal, do CEIP Sequelo, do CEIP Seixo, do CEIP de Ardán, do CPR da Laxe e do CPR San Narciso.

Ademais, pola súa proximidade a Marín tamén se fará un cribado a 371 estudantes do colexio Sagrado Corazon de Praceres, en Pontevedra.

A alcaldesa de Marín, María Ramallo, expresou a súa preocupación polo aumento de casos no municipio, que onte alcanzaron os 94, once máis que a xornada anterior.

Aos casos detectados nos cribados realizados, súmanse os 11 positivos que se rexistraron nunha empresa portuaria ou os dous positivos do colexio CPR Inmaculada.