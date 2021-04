A obra do novo local do centro social de Gondar concluirá en xuño

A obra do local social de Gondar © Concello de Sanxenxo A obra do local social de Gondar © Concello de Sanxenxo

A obra do local social de Gondar encara a súa recta final cos acabados exteriores e os remates do interior pendentes. O alcalde, Telmo Martín, xunto á tenente de alcalde, María Deza, supervisaron esta semana o avance dos traballos xunto ao director de obra e técnicos da empresa adxudicataria da construción do edificio.

O interior, que xa conta coas divisións dos espazos, dispoñerá de dous baños, unha oficina, un almacén e unha ampla sala polivalente que comunicará cunha terraza exterior exposta como un lugar de encontro con árbores e bancos, prolongación da sala interior.

O exterior do edificio combinará pedra e céspede, así como unha ampla e alongada xardineira á entrada do local que servirá para separar o acceso dunha das zonas de aparcamento e garantindo, en todo momento, a accesibilidade. As paredes exteriores acristaladas achegarán unha gran luminosidade ao edificio que contarán tan só con catro celosías colocadas estratexicamente para ofrecer unha maior intimidade ao espazo.

A actuación permite a integración da edificación proxectada na contorna da chaira pétrea (de recente construción) existente e lindeira coa capela de Santo Tomé de Gondar. A distancia entre a edificación do local e a capela, medidos entre os extremos máis próximos de fachadas, é de 25 metros.

Os traballos, valorados en 254.000 euros, realizaranse con cargo ao Plan Concellos da Deputación de Pontevedra e responden a unha vella demanda veciñal en Vilalonga. A previsión é que as obras estean concluídas o próximo mes de xuño.