A.M.A. crea unha área de prevención legal para asesorar e axudar a previr os riscos e mellorar os servizos sanitarios

Raquel Murillo, directora xeral adxunta e directora de Responsabilidade Civil de A.M.A. © AMA Mutua

Como aseguradora líder e referente para os profesionais sanitarios, A.M.A. creou unha área de prevención legal, no seu afán de contribuír a mellorar a calidade da sanidade, o cal axudará aos mutualistas a mellorar a calidade asistencial e previr as reclamacións que poden recibir ao longo da súa traxectoria profesional.

Baixo a dirección da responsable do ramo de Responsabilidade Civil Profesional e directora adxunta de A.M.A., Raquel Murillo, o servizo prestarase de maneira personalizada e directa aos mutualistas. Traballarase conxuntamente para analizar as consecuencias indeseadas do exercicio da actividade sanitaria co fin de evitalas, en beneficio do paciente.

A medida responde ao firme propósito de A.M.A. de satisfacer todas as necesidades dos sanitarios e protexelos para que desenvolvan o seu traballo coa maior tranquilidade sen poñer en perigo o seu futuro e prestixio profesional.

Un elemento importante da prevención é a formación, que proporciona, sen dúbida, un resultado positivo á hora de evitar as reclamacións pero tamén permite mellorar a calidade dos servizos sanitarios.

Con esta nova prestación, os asegurados de A.M.A. recibirán información, entre outros asuntos, sobre o consentimento informado e a necesidade de proporcionar ao paciente toda a información para que poida entender os riscos aos que se expón en calquera acto sanitario. Ademais de beneficiarse do servizo de tramitación de acordos extraxudiciais fronte a reclamacións a profesionais sanitarios.

A.M.A. foi pioneira no seguro de Responsabilidade Civil Profesional apostando por este ramo cando ninguén se atrevía a facelo hai 27 anos. Hoxe son máis de 485.000 os asegurados en RCP e un equipo de 300 letrados especializados en Dereito sanitario.