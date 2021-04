A área sanitaria baixa aos 25 pacientes hospitalizados e suma 37 novos positivos nun día

A área sanitaria de Pontevedra e O Salnés chega a este venres 23 de abril cun total de 466 casos activos de covid-19 tras sumar na última xornada 37 novos positivos detectados en probas PCR e de antíxenos. Nesa mesma xornada, realizáronse 1.311 probas PCR.

Segundo o último balance oficial do Servizo Galego de Saúde, eses 466 casos activos son cinco máis que o día anterior debido a que nesa xornada déronse 32 altas a pacientes que xa se curaron.

Deses 466 casos activos, 441 son pacientes asintomáticos ou con síntomas leves que se recuperan nos seus domicilios e 25 están ingresados nos hospitais da área sanitaria.

Nos hospitais constouse na última xornada unha nova melloría en canto a menor presión asistencial. Así, hai 25 pacientes, tres menos que un día antes.

Non hai cambios na unidade de Coidados Críticos do Hospital Montecelo, que mantén 5 pacientes graves, pero si se reduciron as persoas ingresadas en planta de hospitalización. Son 20 en total, 13 no Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra e 7 no Hospital do Salnés.

Desde o inicio do plan de continxencia da covid-19 curáronse 12.758 pacientes e faleceron 170. En total, realizáronse 203.513 probas PCR na área sanitaria.