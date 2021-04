A área sanitaria confirma 34 novos positivos nun día e alcanza os 461 casos e 28 pacientes hospitalizados

A área sanitaria de Pontevedra e O Salnés contabilizou na última xornada 34 novos positivos de covid-19, cifra que confirma que a pandemia segue expandíndose, enfocada, sobre todo, na comarca do Salnés.

A cuarta onda da enfermidade mantén un ritmo de contaxios inferior aos rexistrados na terceira onda, pero sostido nas últimas semanas e nestes momentos xa hai 461 casos activos de covid-19, dos que 433 están en corentena no seu domicilio e 28 son pacientes hospitalizados.

Os casos activos deste xoves son nove máis que o mércores a pesar deses 34 novos positivos porque outros 25 pacientes curáronse. Ata o de agora, xa se curaron desde o inicio da pandemia 12.726 persoas.

Os 34 novos positivos confirmáronse nunha xornada na que se realizaron 1.040 probas PCR. Eses positivos, en todo caso, non só se detectaron por probas PCR, senón tamén por antíxenos.

A situación nos hospitais mellora lixeiramente este xoves, con 28 pacientes ingresados, dous menos que o mércores. Deles, cinco están na unidade de coidados críticos do Hospital Montecelo, unha menos nunha xornada.

Ademais, hai 23 pacientes ingresados en planta de hospitalización, 15 no Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra e 8 no Hospital do Salnés.

Desde o inicio do plan de continxencia do COVID-19 faleceron por este virus na área sanitaria 170 pacientes. A última foi unha muller de 101 anos que permanecía no seu domicilio de Poio e que tiña patoloxías previas.