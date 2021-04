Ferida leve a condutora dun coche que chocou cunha árbore, deu dúas voltas de campá e ardeu en Cuntis

Accidente entre San Mamede de Piñeiro e Estacas, en Cuntis © Emerxencias de Cuntis Accidente entre San Mamede de Piñeiro e Estacas, en Cuntis © Emerxencias de Cuntis

Unha condutora sufriu feridas de carácter moi leve a pasada madrugada tras verse implicada nun aparatoso accidente no lugar de Magán, entre as parroquias de San Mamede de Piñeiro e Estacas, en Cuntis.

A condutora queixábase de dor nos xeonllos e o pescozo, lesións, en principio, de escasa consideración se se valora a gravidade do accidente e que o vehículo quedou totalmente esnaquizado. A muller rexeitou recibir asistencia médica no propio lugar do sinistro.

A muller saíuse da vía nunha curva, impactou contra unha árbore e, froito do golpe, o coche deu dúas voltas de campá e empezou a arder, segundo a información facilitada polo servizo municipal de Emerxencias de Cuntis.

A pesar do ocorrido, a condutora logrou saír do vehículo polos seus propios medios e, á chegada dos servizos de emerxencia, lograra mesmo apagar o motor do coche. Con todo, non logrou salvalo.

O accidente produciuse poucos minutos despois de únaa da madrugada, cando a muller regresaba á súa casa en Pontecesures tras terminar a súa xornada laboral en Forcarei. Habitualmente, non utilizaba esa estrada, pero o vial habitual estaba cortado.

Ata o lugar do accidente desprazáronse Emerxencias de Cuntis, o Grupo de Emerxencias Supramunicipal da Estrada e a Garda Civil de Tráfico.