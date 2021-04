Operativo especial de tráfico para o Dúatlon 'Movéndonos por Poio'

Sinalización especial para o Dúatlon de Poio © Policía Local de Poio

A Policía Local de Poio puxo en marcha un operativo especial de tráfico para garantir a celebración da terceira edición do Dúatlon 'Movéndonos por Poio', que está prevista para este domingo na contorna da praia de Lourido.

A proba é a primeira que se celebra durante a pandemia e a Policía Local anuncia que vixiará de xeito especial o cumprimento das restricións en vigor pola covid-19 co fin de garantir que a proba deportiva se celebre con todas as garantías sanitarias para previr contaxios.

O operativo especial inclúe unha serie de zonas de estacionamento específicas para participantes e visitantes. Na tarde deste sábado xa se instalaron as primeiras sinalizacións para indicar as restricións de circulación e as áreas de aparcamento.

Ademais, todo o trazado da proba permanecerá pechado ao tráfico entre as 8.00 e as 14.30 horas deste domingo. Queda tamén prohibido estacionar durante todo o percorrido.

A carreira rexerase polo regulamento oficial de competicións das federacións galega e española para este tipo de probas. En primeiro lugar os triatletas completarán un circuíto de 5 quilómetros a pé, para subirse despois á bicicleta e pedalear durante 20 quilómetros máis. A competición rematará cun último tramo de 2,5 quilómetros a pé. A inscrición está completa e na lista de saída haberá atletas de gran nivel, aseguran os organizadores.

A saída da primeira das categorías está prevista para as 10 horas e a competición prolongarase durante toda a mañá.

Consulta aquí o operativo.