Ana Pastor, tras vacinarse en Pontevedra: "É a forma de loitar contra este virus"

Cada español vacinado "é o que nos dá seguridade e a forma de loitar contra este virus". Así o sostén Ana Pastor, vicesecretaria de Política Social do Partido Popular e deputada deste partido por Pontevedra, que este sábado vacinouse no recinto feiral de Pontevedra dentro das xornadas de inmunización masiva para a poboación de 60 a 65 anos.

Pastor, médica de profesión e de 63 anos (naceu en novembro de 1957), recibiu a primeira dose da vacina de AstraZeneca. Durante toda a fin de semana están citadas 1.400 persoas deste tramo de idade para que acudan ao recinto feiral de Pontevedra e outras 300 para que se acheguen á nave de Fexdega en Vilagarcía de Arousa.

Tras recibir a súa dose, Ana Pastor animou a todos os españois a vacinarse contra a covid-19, un acto "de solidariedade e de saúde pública" sobre o que insiste en que "é seguro" pese ao temor xeneralizado da cidadanía.

Ademais, insistiu en que "vacinándome eu, estou a protexer a todos os demais" e expresou o seu agradecemento aos compañeiros médicos e a todos os sanitarios polo "labor impresionante" que fixeron durante toda a pandemia e agora nunha fase tan importante como a vacinación.

Como médica e responsable da política sanitaria do PP, a deputada pontevedresa ha querido "lanzar unha mensaxe aos cidadáns para que confíen nas vacinas" e insistiu, desde a súa formación sanitaria, en que "ao longo da historia demostraron que poden previr patoloxías e que poden salvar vidas". No caso da pandemia actual, "todas as vacinas que están autorizadas polos técnicos e os científicos salvan vidas".

A deputada pontevedresa tamén aproveitou para falar de política e pediu ao Goberno central socialista que acepte o chamado plan B xurídico que propón o PP para dotar ás comunidades autónomas do amparo legal necesario para tomar medidas contra a pandemia unha vez que o próximo 9 de maio España deixe de estar baixo o estado de alarma.