Novo repunte de pacientes con covid-19 nos hospitais pontevedreses: catro máis nun día, dous deles na UCI

A presión asistencial crece na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés co avance da cuarta onda da pandemia da covid-19 e este sábado hai 29 pacientes coa enfermidade hospitalizados, catro máis que o venres, dous deles ingresados en unidades de coidados críticos.

Segundo o balance diario do Servizo Galego de Saúde, este sábado 17 hai seis pacientes con covid-19 na unidade de Coidados Críticos do Hospital Montecelo, cando o venres eran catro. Ademais, hai 23 pacientes ingresados en planta de hospitalización fronte aos 21 do venres.

En canto á situación dos hospitais, dos 23 pacientes en planta, 18 están no Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedr e 5 no Hospital do Salnés. Non hai ningún paciente no Hospital QuirónSalud Miguel Domínguez de Pontevedra.

En total, este sábado o número de casos activos de coronavirus na área sanitaria elévase a 417, dez máis que o venres, tras unha xornada na que se confirmaron 32 novos positivos por distintos tipos de probas e 22 pacientes recibiron a alta médica. Deles, 388 casos evolucionan nos seus domicilios.

Durante a última xornada realizáronse na área sanitaria 909 probas PCR, que elevan a 196.796 o total das xa efectuadas desde o inicio da pandemia na área sanitaria.

Desde o inicio do plan de continxencia da covid-19 curáronse 12.626 pacientes (22 nas últimas 24 horas) e faleceron 168 pacientes.

EVOLUCIÓN EN GALICIA

A nivel autonómico, o último balance do Sergas confirma que nas últimas 24 horas confirmáronse 194 positivos novos de covid-19. En total, hai 2.590 casos activos, 67 máis que o venres.

O número de casos activos creceu na última xornada en todas as áreas sanitarias galegas excepto na de Santiago de Compostela, que teñen 376 casos activos (3 menos). A área da Coruña é a de maior incidencia, con 628 casos activos (20 máis), en Vigo hai 655 (13 máis), en Pontevedra son 417 (10 máis), en Ourense elévanse a 224 (7 máis), en Lugo chegan a 189 (16 máis) e Ferrol sitúase en 101 (4 máis).

Nos hospitais galegos si se reducen os ingresos. Fronte á subida de áreas como Pontevedra, o cómputo global é de descenso, con 12 hospitalizados menos. En total, hai 183 pacientes nos hospitais, dos que 152 están en planta e os outros 31 en unidades de críticos. Nas UCI a situación si empeora, con 5 pacientes máis en toda Galicia