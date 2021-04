Máis de 4.000 persoas serán vacinadas con Pfizer e AstraZeneca esta fin de semana na área sanitaria

Vacinación masiva no Recinto Feiral de Pontevedra o domingo 11 de abril © Cristina Saiz Vacinación contra a covid-19 a profesores da área sanitaria de Pontevedra © Servizo Galego de Saúde

A Consellería de Sanidade trasladou o plan de vacinación previsto para esta fin de semana na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés coa aplicación de 4.100 dose entre as xornadas do sábado e o domingo.

Desta forma, están citadas 1.400 persoas para que acudan, durante a sesión matinal, ao Recinto Feiral de Pontevedra e outras 300 para que se acheguen á nave de Fexdega en Vilagarcía de Arousa. Trátase de persoas con idades comprendidas entre os 60 e os 65 anos.

O domingo chega a quenda para persoas que contan con idades entre os 75 e os 79 anos residentes na área sanitaria. Neste caso aplícaselles a vacina Pfizer. Esta previsto que no Recinto Feiral adminístrense 2.000 dose, mil en sesión matinal e outras mil en sesión vespertina. En Fexdega se inocularán 400 dose, só na xornada de mañá, no recinto de Fexdega.

Ademais, o Servizo Galego de Saúde está a citar xa a persoas con idades que oscilan entre os 70 e os 74 anos para que acudan ao longo da próxima semana a recibir a súa dose.

O 86% DO PERSOAL EDUCATIVO XA ESTÁ VACINADO

Pola súa banda, o conselleiro de Educación Román Rodríguez presidía este venres o Comité Educativo, acompañado pola directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, que informou sobre o proceso de vacinación entre a comunidade educativa.

Segundo sinalou a responsable sanitaria, en Galicia vacinouse xa ao 86% do persoal deste colectivo profesional, entre docentes e persoal non docente. A primeira dose foi achegada a 39.000 docentes, o 84% do total. Outros preto de 4.300 profesionais non docentes que traballan en centros educativos, un 88% do total, tamén recibiron a vacina.

Ata o momento non se detectou ningunha reacción adversa de gravidade nin entre este colectivo nin no conxunto da poboación de Galicia, segundo manifestou Carmen Durán.

A responsable de Saúde Pública apuntou tamén que o Ministerio de Sanidade agora establece a idade como pauta de vacinación e non os colectivos. Desta forma, o persoal dos centros educativos deberá seguir esa orde de administración. Asegurou que, en todo caso, o 100% da poboación recibirá a vacina.