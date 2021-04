O Concello pide á Xunta que se verifiquen os niveis de mercurio na contorna de Ence-Elnosa

O Concello de Pontevedra vén de remitir á Xunta de Galicia un escrito no que pide información en relación á contaminación con mercurio das augas subterráneas dos terreos ocupados por ENCE.

Nomeadamente, é o concelleiro delegado do Servizo de Urbanismo e Patrimonio Histórico, Xaquín Moreda, quen se dirixe á Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda solicitando que se facilite información "en relación aos graves feitos relatados".

Asemade, interesa "que se verifiquen os niveis de mercurio en toda a contorna do complexo industrial e que se actúe inmediatamente e se adopten as medidas provisionais que se consideren oportunas para evitar riscos á poboación da contorna, aos traballadores da fábrica, ás mariscadoras e, por contaminación, ás augas subterráneas e ao banco marisqueiro dos Praceres, coa fin de evitar a afección por mercurio á cadea trófica, co conseguinte perigo para as persoas e para o medio".

O Concello ainda non tivo resposta ao expediente que abriu trala difusión do extracto dun vídeo coas declaracións do presidente do Grupo ENCE, Ignacio de Colmenares y Brunet nas que manifestaba que "con esa caldera de recuperación y esa caustificación inestable podemos tener un susto mayúsculo medio ambiental en cualquier momento que puede afectar además a las personas" co fin de coñecer as circunstancias do caso concreto, a veracidade do afirmado e a conveniencia ou non do inicio do correspondente procedemento e das actuacións oportunas.

Neste expediente requeriuse a De Colmenares "que ratifique a veracidade do manifestado e transcendido aos medios de comunicación e explique o alcance do risco ao que alude ou, no suposto de negalo e rectificar, acredite documentalmente as condicións de seguranza da instalación e, particularmente, da caldeira de recuperación, pregándolle neste caso que indique o motivo que lle levou a sementar esa alarma entre a cidadanía".

Ademáis o Concello solicitou diante dos organismos competentes "e por mor da gravidade do manifestado polo máximo responsable da empresa" a realización das inspeccións e verificacións correspondentes por persoal técnico competente, particularmente da caldeira de recuperación e demais instalacións do complexo fabril "ao obxecto de verificar a veracidade e realidade do afirmado e a seguranza da instalación", pregando a adopción, de selo caso, das medidas procedentes.