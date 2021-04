Ence nega que a presenza de mercurio se deba á súa actividade

A dirección da empresa Ence difundiu un comunicado co que "considera necesario aclarar" as últimas informacións diante a detección de mercurio no subsolo do complexo fabril.

En primeiro lugar asegura que "Ence nunca utilizou mercurio nos seus procesos" e engade que "a presenza de dita substancia non pode atribuírse á actividade da compañía".

Segundo argumentan desde a empresa de celulosas "dos 50 anos de actividade de Elnosa, só estivo vinculada a Ence durante cinco anos: desde 1996 ata 2001, ano no que se privatizou Ence".

No seu comunicado tamén engaden que "a compañía en ningún caso alertou de verteduras á Ría de Pontevedra, senón que advertiu da detección de niveis de mercurio superiores aos habituais nos últimos meses, nalgunhas áreas próximas á antiga factoría de Elnosa" e apunta tamén que eses niveis deste metal tóxico "non supoñen risco para as persoas nin o medioambiente".

Ence asegura que notificou no seu día esta situación ás autoridades competentes na materia, tanto da Administración central como a autonómica, así como aos representantes legais dos traballadores.

O pasado 19 de novembro, a compañía anunciou que debido aos traballos de desmantelamento de Elnosa reforzaba a análise e vixilancia do terreo na súa planta de Pontevedra. Así, seguindo as instrucións da Xunta de Galicia, Ence ampliou a rede de medición de mercurio nas augas subterráneas, facendo controis semanais e intensificando a vixilancia.

Finalmente, este comunicado conclúe indicando que "non é certo que Ence advertise de riscos para a salubridade da pesca e o marisqueo na Ría. Ao contrario, a Análise Cuantitativa de Riscos (ACR) realizado pola empresa conclúe que os niveis de mercurio detectados non poñen en risco ás persoas (incluídos os traballadores da planta), nin ao medioambiente, nin á Ría de Pontevedra, nin ás actividades que nela realízanse (pesca, baño, etc.)".