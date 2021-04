Primeira toma de contacto da nova edición do proxecto de emprendemento Senda 2021 de Poio

O Proxecto Senda 2021, que xurde coa intención de mellorar a inserción laboral e o labor emprendedor en Poio, xa ten en marcha a súa cuarta edición. Este xoves tivo lugar a primeira toma de contacto con preto de 40 persoas inscritas para tomar parte nesta iniciativa

O concelleiro de Promoción Económica, o socialista Gregorio Agís, participou este xoves na primeira das xornadas do proceso selectivo, que se desenvolven no Centro de Formación da Reiboa, na parroquia de San Xoán, e que se prolongarán ata este venres.

Tal e como explicou o concelleiro, o proceso selectivo estase levando a cabo en grupos reducidos, para garantir o cumprimento da ocupación máxima e de todas as medidas de seguridade que marcan as autoridades sanitarias, por mor da pandemia da covid-19.

Unha vez rematada esta fase, as sesións comezarán, nas mesmas instalacións, a partires do vindeiro 22 de abril e finalizarán no mes de xullo.

O Proxecto Senda mantén os seus obxectivos de fomentar o emprendemento, o impulso de novas marcas e proxectos persoais, o uso de novas tecnoloxías e a formación. Agís amosouse convencido de que resultará unha ferramenta "moi útil" para os participantes, a maioría persoas empadroadas en Poio.

Nesta liña, lembrou que Poio ten unha gran franxa de habitantes mozos e con pretensións de iniciar a súa actividade profesional a través de novos negocios ou proxectos emprendedores. Con iniciativas como esta, "o que pretendemos é darlles un pulo para que os seus obxectivos se fagan realidade e se lle poida dar visibilidade á súa valía", explicou.

Agís tamén animou aos asistentes a realizar as súas propostas e achegas, porque "son moitas as ocasións nas que, grazas ás suxestións realizadas pola cidadanía, podemos impulsar novos cursos e actuacións que redunden no seu beneficio".