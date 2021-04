Detido o condutor dun autobús escolar por tocamentos a varias menores da Illa

A Policía Nacional de Vilagarcía de Arousa detivo nos últimos días a un home de 55 anos como suposto responsable de realizar diversos tocamentos a nenas de 11 e 12 anos durante o transporte escolar. O sospeitoso era o condutor do autobús e investígano como presunto autor dun delito de abusos sexuais.

As familias das menores, nacidas no ano 2009, denunciaron os feitos ante a Policía Nacional e abriuse unha investigación na que o sospeitoso foi detido, aínda que quedou o Xulgado de Garda decidiu deixalo en liberdade en calidade de investigado tras un breve paso polos calabozos vilagarciáns.

O home, ademais, xa non traballa na empresa responsable da liña de transporte escolar na que se produciron os feitos denunciados, que leva ao colexio público a menores da Illa de Arousa.

Segundo as denuncias das familias de cinco nenas, eses episodios de tocamentos producíanse durante as paradas do percorrido do transporte escolar. Neses momentos, o home presuntamente sentaba á beira das menores e tocábaas de forma indebida.