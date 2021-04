Os comuneiros de Mourente, confiados en pechar un acordo polo canon dos terreos de Montecelo "nos próximos días"

A Xunta de Galicia ten previsto iniciar a obras do Gran Montecelo, a ampliación do actual hospital, o próximo mes de maio segundo anunciou esta mesma semana, pero antes debe resolver aínda un asunto pendente.

A Comunidade de Montes de Mourente confirmou a recepción dunha notificación por parte da Consellería de Sanidade para celebrar unha reunión na que se falará sobre os terreos nos que se asenta o hospital.

Cabe lembrar que os comuneiros, tras unha sentenza do Tribunal Supremo de xullo de 2018 que recoñecía a súa titularidade sobre os mesmos, solicitan un canon anual para o seu arrendamento á administración autonómica, e trasladaron en febreiro do pasado ano unha oferta respecto diso á Xunta sen recibir por agora contestación, aínda que sendo cualificada como "moi razoable e interesante", defenden desde a Comunidade de Montes.

Por todo iso e despois a notificación de Sanidade emprazándoos a unha reunión, que esperan celébrese antes do final do mes de abril tendo en conta o inminente inicio das obras de ampliación, en Mourente aseguran ter depositadas as súas esperanzas "en que a reunión prevista para os próximos días resolva esta situación de maneira definitiva".