2.260 mozos xa participaron no cribado de covid-19 en farmacias de Pontevedra

Este luns 12 de abril comezou o cribado en 389 farmacias de toda a provincia de Pontevedra co obxectivo de identificar a existencia de covid-19 en mozas de 12 a 17 anos que non manifestan síntomas ou estes son inapreciables.

O reto neste cribado é atraer a atención dos mozos para que se involucren nesta iniciativa. Como sinala a presidenta do Colexio de Farmacéuticos de Pontevedra, Alba Soutelo, "os adolescentes non adoitan acudir ás farmacias, polo que o farmacéutico non pode exercer o seu labor de concienciación nin indicarlles a proba".

"Foi determinante nestes dous primeiros días a repercusión que lle deron os medios de comunicación e o labor de concienciación dos profesores e directores dos 207 centros educativos aos que nos diriximos para solicitar a súa axuda. A todos eles queremos agradecerlles a súa implicación", dixo Alba Soutelo.

En só dous días xa se incorporaron ao cribado 2.260 mozos dos preto de 51.500 que están chamados a participar no programa.

"É moi importante a participación masiva dos adolescentes neste cribado para que non haxa brotes nas aulas e evitar que mozas asintomáticos transmitan sen sabelo a enfermidade aos seus compañeiros de clase e estes a os seus pais, avós e amigos" expón Alba Soutelo.

Por iso, o Colexio de Farmacéuticos de Pontevedra intensificou o seu labor de comunicación a través de redes sociais cunha campaña co hashtag #stopcovid dirixida aos mozos, coa intención de que eles mesmos mobilícense para participar nesta acción en beneficio da sociedade.