RADIO.- Atención e precaución ante sms de descoñecidos ou identidades suplantadas

Os efectivos da Comisaría Provincial de Pontevedra constatan que se incrementou a delincuencia usando como ferramenta a mensaxería de telefonía móbil. A tesitura pandémica, cun incremento da actividade das empresas de paquetería, está a ser aproveitada por estes grupos delituosos para tratar de estafar á cidadanía.

Sobre como proceden, como identificar e verificar a falsidade desas mensaxes, correos electrónicos ou mesmo chamadas telefónicas e como proceder se nos chegan aos nosos dispositivos, fala no 'Cara a cara' Juan Varela, inspector xefe da UDEV - Unidade de Delincuencia Espercializada e Violenta - na Comisaría Provincial de Pontevedra.

Primeiro hai que pensar uns segundos e "ser reflexivo, non abrir sms, correos ou links dos que descoñecemos remitentes" e lembrar que nin empresas, bancos, nin entidades públicas "van pedir datos persoais nin información confidencial". Ademais de suplantar a identidade de organismos como Correos ou empresas de paquetería, co inicio da Campaña da Renda tamén se está alertando de intentos de estafa en nome da Axencia Tributaria.

Este tipo de mensaxería envía un texto sobre o estado dun envío e remite a un ligazón web. Unha vez que se abriu, os delicuentes poden acceder a contas bancarias do usuario e tamén hackean a lista de contactos, co que conseguen aumentar exponencialmente as súas posibles vítimas.

O Incibe ofrece un teléfono de atención e información na súa web; así como o Corpo Nacional de Policía. "Hai moitas canles de información que podemos utilizar para estar ao tanto dos intentos de estafa dos ciberdelincuentes" aconsella en PontevedraViva Radio o inspector xefe. Ademais, se se produce algunha destas circunstancias débese poñer en coñecemento do CNP.