Sanxenxo priorizará a calidade e innovación fronte ao prezo na adxudicación dos quioscos de praia

A calidade e a renovación do material serán dúas condicións craves na adxudicación dos quioscos, terrazas, tumbonas, hidropedais e antucas deste verán nos once areais de Sanxenxo nos que se poderá gozar deste servizo: Areas, Silgar, Baltar, Canelas, Paxariñas, Montalvo, Pragueira, Major, Foxos, A Lapa e A Lanzada.

Turismo de Sanxenxo acaba de sacar a licitación a explotación deste servizo por 558.400 euros por un ano e tres prórrogas.

Un prezo que supón unha rebaixa anual importante respecto a as adxudicacións de veráns anteriores en praias como Silgar que sae a concurso por 55.000 euros fronte aos 77.000 euros polo que foi adxudicado en 2019, Paxariñas que pasa de 6.731 euros fronte aos 3.000 deste verán ou os 15.000 da praia de Montalvo fronte aos 20.897 euros polo que foi licitada a en 2019. Tamén a praia de Canelas sofre unha importante rebaixa ao pasar de 38.553 euros pola que foi adxudicada fai dous veráns a 30.000 euros ou a de Major que pasa de 2.760 euros a 1.000 euros este verán.

Son precisamente os recursos materiais o aspecto que leva a maior puntuación nos criterios de adxudicación (40 puntos sobre 60). Os ofertantes deberán achegar a documentación técnica no que se especifique o material para empregar e acreditar a data de compra dos mesmos.

Por primeira vez, o prego inclúe na valoración das ofertas o uso de novas tecnoloxías en relación coa xestión do servizo e información dos usuarios. E entre as melloras recóllense actuacións de concienciación en hábitos de vida saudable e o compromiso co emprego local.

En canto ao funcionamento e apertura dos quioscos, establécese un período do 1 de maio ao 31 de outubro. En canto ao horario de funcionamento de actividade será o proposto polo adxudicatario, sempre comprendido de 9 a 22 horas, cumprindo un mínimo de 11 a 20 horas.

No caso de Silgar, como xa se anunciou inclúense unhas especificacións singulares con tres sectores con tumbonas e antucas diferenciados por gamas de cores tostadas e grises. Entre cada conxunto de 2 tumbonas e unha antuca, deberá existir unha distancia mínima de tres metros para garantir unha distancia de seguridade. En total colocaranse 384 tumbonas e 192 antucas.

Ademais da calidade do mobiliario valorarase un deseño contemporáneo que mellore a estética da praia e unha proposta de dinamización que atraia ás persoas á franxa traseira da praia con xogos infantís ou deportivos.