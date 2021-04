As adopcións de animais no CAAN levan camiño de récord

O Centro de Acollida e Protección de Animais (CAAN) da Deputación de Pontevedra xa deu en adopción 210 cans que se atopaban nas instalacións do centro de Armenteira desde o 1 de xaneiro deste 2021.

Con esta cifra supéranse os datos do 2020, ano en que no mesmo período rexistráronse 85 adopcións, aínda que a declaración do estado de alarma suspendeu o trámite das adopcións entre o 13 de marzo e o mes de maio. En todo o ano producíronse un total de 583 adopcións, a cifra máis elevada desde que existe o CAAN.

Este ano, un dos últimos cans adoptados é Castor, un veterano de nove anos, que levaba nas instalacións provinciais desde setembro de 2019. Fora recollido na Cañiza e agora conta cun novo fogar en Ourense.

Dos 210 animais que saíron do centro un can viaxou a Portugal mentres que a maioría das adopcións se realizaron na provincia de Pontevedra (143), mentres que o resto repartíronse entre Castela e León (28), Madrid (5), Euskadi (3), Cataluña (3), Castela A Mancha (1) e Estremadura (1).

Dentro da provincia, a poboación do municipio de Vigo é o que máis animais adoptou chegando a 24, mentres que A Estrada atópase como segundo municipio con 19 e Pontevedra séguelle con 18. Poio e Meis suman oito adopcións cada un, mentres que Vilagarcía leva sete e seis o Concello de Cambados.