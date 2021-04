A Fundación Amigos de Galicia entrega un ordenador persoal con internet para unha menor dunha familia con dificultades económicas

Persoal da Fundación Amigos de Galicia (FAG) entregaba este luns un computador con conexión a internet no CPR Inmaculada Concepcion de Marín para unha familia do municipio que ten unha menor ao seu cargo e atópase nunha situación económica complicada.

A doazón forma parte do proxecto 'Dixitalízate con Nós', da FAG, dentro das actividades previstas para apoiar á infancia e cubrir as súas necesidades básicas, que se dificultaron nos últimos meses. Desta forma tentan dotar de material informático e acceso a internet a escolares para superar o apagamento tecnolóxico no que se atopan numerosas familias en Galicia.

Neste mes 92 familias con menores presentaron solicitudes á Fundación para reclamar axudas. A intención da organización é cubrir o material informático e a conexión para un centenar de menores galegos cuxas familias se atopan en risco de exclusión. A entidade prima aqueles casos con maiores dificultades #ante o importante número de demandas.

Neste caso de Marín, segundo o colectivo solidario, o centro escolar foi fundamental para detectar esta situación de necesidade. A FAG mantense en contacto cos centros escolares galegos para comprobar se existen este tipo de situacións co obxectivo de paliar as carencias en material dixital.