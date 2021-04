Subir o salario mínimo interprofesional, un dos obxectivos das concentracións de CCOO e UGT

UGT e CCOO puxeron en marcha conxuntamente este luns 12 de abril, na Subdelegación do Goberno en Pontevedra, un proceso de mobilización para reivindicar o incremento do salario mínimo interprofesional (SMI), a reversión dos aspectos mais lesivos da Reforma Laboral e a derrogación da Reforma das Pensións.

Os representantes en Galicia de ámbolos sindicatos expuxeron que convocarán concentracións nas diferentes cidades cada día 11 de cada mes (este mes caeu en domingo, por iso o trasladaron a este luns) ata que consigan os obxectivos que deron comezo a este proceso reivindicativo.

Segundo Ramón Sarmiento, secretario xeral de CCOO en Galicia, tanto Comisións Obreiras como UGT levan tempo traslándolle ao Goberno Central a necesidade de reverter os efectos máis lesivos da Reforma Laboral, de dar conta do compromiso de subir o SMI para cumprir coa Carta Social Europea, e de modificar tamén a Reforma Unilateral do sistema público de pensións levada a cabo no 2013 polo Partido Popular.

Sarmiento advertiu de que están decididos a manter este escenario de mobilizacións todos os meses ata que se consigan estes obxectivos, e que o farán de maneira unitaria xunto a UGT. Deste xeito fai un chamamento ao conxunto da cidadanía para que o próximo 1 de maio, Día Internacional dos Traballadores, saia ás rúas de todo o país pedindo que se constrúa unha saída a esta recesión provocada pola pandemia.

Pola súa parte, José Antonio Gómez, secretario xeral de UGT de Galicia, recorda que a pandemia paralizou estas demandas xa que se priorizou a saúde das persoas, polo que levan esperando moito tempo e "agora si que toca". Gómez reclama que é o momento de dignificar o emprego, de dignificar o traballo con dereitos e o traballo decente e cre que os traballadores esenciais "demostraron durante este período de tempo que non se pode vivir con menos de 1.000 euros ao mes".

O esforzo que fixo a clase traballadora deste país durante a pandemia, segundo ambos representantes, debe ser recoñecido e o Goberno Central debe responder e cumprir os seus compromisos, o seu programa electoral, e o seu acordo de Goberno.