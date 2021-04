Pontevedra asegura todos os bens do Concello

No caso dunha catástrofe, un roubo, un incendio ou unha inundación, os edificios municipais do Concello de Pontevedra contan cun seguro.

Isto que parece obvio non ocorre en todas partes, sen ir máis lonxe, o consistorio de Vigo carece de póliza de seguro desde a súa inauguración en 1976 e en Galicia calcúlase que só o 60% das edificacións están cubertas por algunha compañía aseguradora.

A portavoz do Goberno municipal do Concello de Pontevedra, Anabel Gulías informou este luns en rolda de prensa da Xunta de Goberno abordou este luns a contratación do seguro xeneral de bens do Concello, tanto do continente como do contido.

Trátase de renovar a cobertura para que unha aseguradora sufrague a reparación dos danos ocasionados por incidencias ambientais ou de calquera outra natureza.

Tería un custo de 180.000 euros para os próximos dous anos, este prezo está exento do IVE/IVE. Son uns 90.000 euros por anualidade.

O seguro cubrirá tanto o contido das dependencias municipais como os propios edificios. Trátase dun contrato que está xestionado polo Servizo de Patrimonio do Concello de Pontevedra.

A diferenza dos nosos veciños de Vigo, o concello da capital asegura todo o patrimonio municipal desde o ano 2004, cunha póliza que abarca desde os danos provocados por auga e redes de sumidoiros, recollida de lixo ou retirada de vehículos (guindastre) ata todos os obxectos, máquinas e aveños situados en edificios municipais que fosen afectados por "incendios, roubos ou espoliacións".

A cobertura da póliza mesmo alcanza danos provocados por actos vandálicos ou a bens de terceiras persoas "custodiados polo Concello".