Unha condutora sae ilesa dun aparatoso accidente que obrigou a cortar de madrugada a VG-4.3 en Vilagarcía

A vía de alta capacidade VG-4.3, que une Cambados con Vilagarcía, permaneceu ao redor de hora e media curta en sentido a á capital arousá durante a madrugada deste domingo 11 de abril debido a un aparatoso accidente de circulación.

O accidente, no que se viu involucrado un único vehículo, produciuse pouco despois das 6.00 horas da mañá no termo municipal de Vilagarcía de Arousa.

O coche, que saíu da vía e envorcou violentamente chegando despois a incendiarse, estaba pilotado por unha única ocupante, unha muller de 21 anos, que puido saír polo seu propio pé e que rexeitou recibir asistencia sanitaria, segundo confirmaron os servizos de emerxencia.

Debido ao forte impacto e ao posterior lume no turismo, ao lugar acudiron diversos corpos de emerxencia como os Bombeiros do Salnés, o Servizo de Emerxencias de Cambados, Protección Civil de Vilagarcía, Garda Civil de Tráfico e Policía Local de Vilagarcía, ademais dunha ambulancia do 061 e efectivos do servizo de mantemento de estradas.

O vial permaneceu cortado ata as 7.40 horas deste domingo, cando se puido restablecer a normalidade.