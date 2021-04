Os traballos no xacemento de Castrolandín comezarán a próxima semana

Xacemento de Castrolandín © Concello de Cuntis

Os traballos no xacemento de Castrolandín, en Cuntis, comezarán na vindeira semana. Están enmarcados no convenio firmado entre a Deputación de Pontevedra e o Centro Superior de Investigacións Científicas (CSIC) co que investigan e poñen en valor os xacementos arqueolóxicos da provincia.

Co acordo, buscan avanzar nos coñecementos dos modos de vida, a transformación da paisaxe e o que sucedía fóra dos recintos fortificados na Idade de Ferro no interior da provincia. En Castrolandín realizarán pequenas sondaxes valorativas para a caracterización da estratigrafía en diversas localizacións e para a avaliación do potencial dos seus diferentes sectores en función dos resultados das tarefas realizadas.

Os traballos tamén inclúen a documentación do espazo nun área dun quilómetro cadrado e a caracterización da morfoloxía dos sitios e da contorna. Usarán drones para ter unha imaxe visible e multiespectral e realizarán un escaneo 3D e fotogramétrico. Estas actividades terán a súa continuidade nos xacementos de Montaz e Bendoiro.

Pola súa banda, o director deste proxecto, Carlos Otero (arqueólogo e Instituto de Ciencias do Patrimonio), ofrecerá unha charla o sábado 17 de abril ás 12:00 horas na que falará sobre 'As persoas habitantes de Castrolandín". O aforo será limitado pero todo aquel que queira asistir poderá inscribirse no enderezo electrónico visitas@castrolandin.es.

A través deste convenio tamén desenvolverán un curso sobre Fluorescencia de Raios X destinado a persoas profesionais do sector no Pazo de Liñares no mes de maio e, dentro da Semana Internacional da Arqueología, celebrarán o 28 de xullo unha xornada de portas abertas no Centro de Xestión Arqueolóxica do Pazo de Liñares, onde ademais de coñecer o laboratorio e os procesos de traballo que alí se realizan, as persoas visitantes poderán ver os materiais investigados.