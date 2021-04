O Concello de Meaño adquire unha parcela de 8.000 metros cadrados para construir un multiusos

O alcalde de Meaño, Carlos Viéitez, formalizou este venres a compra dos terreos necesarios para a construción do auditorio e edificio de usos múltiples situado no lugar de As Covas. Trátase dunha parcela de case 8.000 metros cadrados pola que o Concello de Meaño abonou unha cantidade de 62.464 euros.

A compra do soño é o primeiro paso para avanzar nun dos proxectos máis ambiciosos que afronta o municipio neste mandato, que é a dotación dunhas instalacións adecuadas para acoller a intensa actividade cultural e social do municipio.

O rexedor cualifica esta adquisición como un "fito histórico". "Dispor dun edificio multiusos é algo imprescindible para Meaño. Temos un tecido asociativo moi activo dinámico e precisamos liquidar ou problema de espazo que arrastramos na actualidade", dixo Viéitez.

Meaño habilitara xa no 2020 unha partida de 70.000 euros para a compra do chan que logo incrementou en 40.000 euros aproveitando que o Estado permitiu usar o remanente. A intención era comprar máis de 10.000 metros cadrados divididos en tres parcelas pero polo momento o Concello pechou o acordo con só un dos propietarios, co que acordou o traspaso de 7.808 metros cadrados, suficientes para acoller o multiusos previsto.