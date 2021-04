A segunda planta de Michelena 30 estará operativa en maio

Obras de reforma da segunda planta do edificio Michelena 30 © Mónica Patxot Obras de reforma da segunda planta do edificio Michelena 30 © Mónica Patxot Obras de reforma da segunda planta do edificio Michelena 30 © Mónica Patxot

As obras de rehabilitación da segunda planta do edificio municipal de Michelena 30, lugar de traballo do servizo de Intervención, avanzan a bo ritmo. Os traballos entraron na súa recta final e, segundo as previsións do Concello, estarán terminados en maio.

Esta actuación, que custa uns 256.000 euros que son financiados mediante o convenio coa Deputación, pretende crear un espazo moderno, aberto e dinámico e garantir a seguridade dos traballadores e dos cidadáns que acudan a realizar xestións.

Con esta remodelación, os traballadores municipais terán despachos e espazos de traballo diáfanos e con luz natural, aproveitando a zona central para crear a maior sala de reunións do edificio, onde celebrar mesas de contratación, comisións ou reunións de goberno.

A portavoz do goberno municipal, Anabel Gulías, destacou que esta obra é "100% local", desde a construtora que a executa -Construcciones Ramírez-, os arquitectos que redeseñaron o espazo -NAN Arquitectos- ou provedores como Cristalería Pontevedresa.

Ata o mes de maio, data na que estas instalacións xa estarán operativas, os traballadores de Intervención atópanse teletraballando ou recolocados na Casa da Luz.

O goberno municipal, ademais desta planta e a planta baixa xa remodelada -que alberga as dependencias do rexistro e o padrón- traballa xa nos proxectos para seguir rehabilitando as outras plantas do inmoble.

A seguinte será a primeira planta, na que se atopan os servizos de Secretaría e Contratación; e posteriormente remodelarase a cuarta planta, onde están situados o servizo de Informática e a asesoría xurídica do Concello.

En última instancia tamén se actuará sobre a terceira planta, na que se sitúan os membros do goberno e a Alcaldía, pero segundo Anabel Gulías será ao final deste proceso xa que a "prioridade" para o Concello é "acomodar" os seus servizos centrais.