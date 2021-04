Dous reclusos da Lama acusados de agredirse mutuamente aseguran ser inocentes

A Audiencia Provincial de Pontevedra deixou este xoves visto para sentenza o xuízo contra dous internos da prisión da Lama por agredirse mutuamente. Os feitos ocorreron o 6 e o 7 de xaneiro do ano 2019.

O fiscal pide para o primeiro deles, coas iniciais L. F. T. P., dous meses de multa a razón de oitos euros ao día por un delito leve de lesións, mentres que para o segundo, A. P. C., a petición é de catro anos de cárcere por un presunto delito de lesións con instrumento perigoso e causar unha deformidade física na vítima, así como o pago de máis de 8.100 euros como indemnización.

Os dous acusados declaráronse inocentes e os seus avogados reclamaron a libre absolución.

Nas súas conclusións o fiscal sinalou que ao longo da vista oral a proba de cargo contra o recluso A. P. C. é " sustantiva, sólida, coherente y sostenida" polo que cre acreditado que o acusado cortou ao seu compañeiro na fazula cunha coitela de afeitar provocándolle unha ferida que tivo que ser suturada con 12 puntos e da que queda unha cicatriz de sete centímetros.

O día anterior ambos os reclusos tiveran un encontrón no que o acusado L. F. T. P., deulle unha puñada ao outro causándolle unha brecha e unha cicatriz nunha cella.

Durante a vista oral L. F. T. P. recoñeceu que lle deu "una colleja" ao seu compañeiro cando se atopaban nas escaleiras antes de subir ás celas porque lle debía cartos, e nega que fose unha puñada no ollo esquerdo, como di o outro preso.

Pola súa banda A. P. C. asegurou que el se atopaba no patio do cárcere cando cortaron na cara ao seu compañeiro que estaba nunha galería á beira do comedor sentado xogando ao parchís con outros internos. Con todo un deses reclusos que xogaba ao parchís declarou diante do tribunal que A. P. C. achegouse a eles e colleu por detrás a L. F. T. P. e que "llevaba una cuchilla en la mano y se la pasó por la cara".

Igualmente os dous funcionarios de prisións que acudiron ao incidente situaron a A. P. C. no lugar dos feitos, significando "la tranquilidad que tenía" o presunto agresor neses momentos.

A acusación particular que defende os intereses de L. F. T. P. pide que sexa condenada a administración penal por abandono de funcións xa que, segundo o seu criterio, non atendeu a obrigación de velar pola vida e integridade dos internos xa que só había un funcionario vixiando o módulo no momento da agresión coa coitela por iso pide que o Estado asuma a responsabilidade civil indemnizando ao seu cliente.

Facendo uso do dereito á última palabra o acusado A. P. C. dirixiuse ao tribunal para dicir "este proceso es un cachondeo".