A Policía Local de Pontevedra desprazouse o pasado 7 de abril, ao redor das 2 horas da madrugada, a un domicilio particular no que se escoitaba unha forte discusión familiar. Ao chegar ao lugar, constataron os fortes ruídos e golpes que se oían, chamaron varias veces á porta e despois de que un home abrísea procederon á súa detención.

Esta persoa tiña as mans cubertas de sangue e alegou aos axentes que tivera unha discusión coa súa nai. No interior da vivenda, os policías observaron sangue en diversos puntos e, no chan do corredor, acharon á nai, de 69 anos de idade, do detido.

A muller estaba cuberta por diversas pezas de roupa e presentaba fortes golpes na cara e na cabeza. Despois de requirir os servizos dunha ambulancia, a vítima manifestou que fora agredida polo seu fillo, quen a golpeaba cun obxecto na cabeza e tiráselle do pelo arrastrándoa e tirándoa ao chan. Afirmou ademais que era a terceira vez que sufría este tipo de agresións.

Ante estes feitos, os axentes da Policía Local procederon á detención deste home de 32 anos por un presunto delito de violencia doméstica para a súa disposición ante a autoridade xudicial.