Renovación integral do parque infantil de Ponte Muíños

Traballos de rehabilitación integral do parque infantil do barrio de Ponte Muíños © Concello de Pontevedra Obras de rehabilitación do parque infantil de Ponte Muíños © Concello de Pontevedra

As obras de rehabilitación integral do parque infantil de Ponte Muíños xa están en marcha. A empresa Garocaprim SL acomete unha serie de traballos destinados á rehabilitación integral deste espazo nun proxecto valorado en 5.000 euros e impulsado pola concellería de Desenvolvemento Sostible que contempla a reposición de todo o pavimento da zona de xogos, a reparación do valado perimetral e a substitución e tratamento dos elementos deteriorados ou en mal estado.

"O proxecto inclúe a restauración de travesas e táboas de madeira, a correcta fixación de postes ao chan, o lixado de todo o valado polas súas dúas caras e o posterior tratamento de conservación da madeira mediante a aplicación de dúas mans de verniz. Tamén se inspeccionarán os diversos xogos, substituíndo táboas deterioradas e lixando os mesmos, repoñendo aqueles parafusos e tapóns en mal estado e aplicándolles un lasurado e unha man de pintura especial a aquelas pezas que van pintadas", sinala o responsable deste departamento, Iván Puentes.

Ademais, os operarios recolocarán un resorte que se encuentraba solto reforzando a zapata de formigón existente e ancorándoo con spis de aceiro inoxidable e taco químico.

Estas obras de reforma enmárcanse no proxecto impulsado polo edil socialista para que todos os parques infantís de Pontevedra conten cun certificado de seguridade emitido pola Entidade Nacional de Acreditación. Do mesmo xeito que ocorreu coas intervencións efectuadas nos espazos de lecer da Praza de Europa, Cidade de Pedra, antigos terreos de Tafisa, A Cogomelo ou a Illa dás Esculturas.

Estes traballos son o resultado dunha auditoría previa realizada pola firma especializada Solucións Técnicas de Lecer contratada polo Concello para estudar a segurdad de todas as zonas de xogo da cidade, verificar que respectan a normativa europea e valorar as reparacións necesarias e emitir os certificados cando cumpran as directrices.