Negocian un acordo con penas mínimas para os seis dirixentes dunha asociación cannábica

Os avogados dos seis acusados por ser directivos dunha asociación empregada, supostamente, para traficar con cannabis están pendentes de dar unha resposta á proposta de acordo formulada polo fiscal antidroga da Audiencia de Pontevedra, Pablo Varela, na que rebaixa substancialmente a súa petición de penas.

O xuízo estaba sinalado para este xoves na Sección Cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra pero a vista non chegou a celebrarse xa que as partes optaron por negociar un acordo de conformidade.

Inicialmente a Fiscalía solicita catro anos e tres meses de cárcere para estes seis acusados por un delito contra a saúde pública e outro de asociación ilícita, pero a proposta que teñen agora os letrados da defensa é moito máis suave, duns tres meses de prisión para cada un. Seguindo o exemplo doutro caso tamén xulgado nesta Audiencia provincial como foi a condena aos fundadores do club de cannabis 'Casa María'.

Nesta ocasión, segundo recolle o escrito de acusación do Ministerio Público, a entidade figuraba inscrita no rexistro de asociacións da Xunta e estaba dirixida a integrar a persoas consumidoras de marihuana e a todas aquelas que apoiasen a normalización desta substancia.

O seis posteriormente procesados figuraron como presidente, secretario, tesoureiro e vogais, respectivamente. Por mor dunha investigación realizada polo Corpo Nacional de Policía en Pontevedra, constatouse que estes individuos, entre outubro de 2017 e xullo de 2018, servíronse da entidade para a "provisión e comercialización de estupefacientes, en concreto, cannabis e haxix".

Segundo a Fiscalía a súa actividade centrábase na distribución de estupefacientes, sen que constase o modo exacto en que se provían da substancia que logo vendían.

Todo comezou por mor da identificación de varios individuos que saían con bolsiñas que contiñan marihuana do local da asociación, situada en Pontevedra.

Ademais, o escrito sinala que, a pesar do que figuraba nos estatutos da asociación, non constaba que se realizase un cultivo de cannabis para autoconsumo privado e exclusivo dos seus socios, senón que se destinaba á comercialización.

Así mesmo, en ocasións aos compradores das substancias facíanselles figurar como socios da entidade, á que abonaban as cotas dinerarias correspondentes. Con todo, non se establecía ningunha medida de control sobre o destino da droga entregada nin sobre quen a consumía, explica a Fiscalía. Así, as vixilancias desenvolvidas polos policías permitiron constatar a afluencia dunha "xeneralidade indeterminada de persoas" no establecemento.

Finalmente, en xullo de 2018, a autoridade xudicial autorizou a entrada e rexistro do interior do local, onde os axentes identificaron a varias persoas e incautáronse de numerosos efectos, entre eles diversas cantidades de marihuana, material informático, facturas e documentación contable da asociación.