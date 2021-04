Novo desencontro entre a Xunta e o Goberno pola Lei de Cambio Climático: unha carta e diferentes interpretacións

Poucas horas antes da súa aprobación no Congreso, prevista para este xoves, a Lei de Cambio Climático segue sendo obxecto de polémica entre a Xunta de Galicia e o Goberno central, que teñen distintas interpretacións sobre a posible afectación da norma ao sector conserveiro e a empresas como Ence en Pontevedra. Nesta ocasión, ambas as institucións volveron a non entenderse á hora de interpretar unha carta enviada pola ministra para a Transición Ecolóxica, Teresa Ribeira.

Semanas atrás, as conselleiras de Mar e Medio Ambiente, Rosa Quintana e Ángeles Vázquez, enviaron unha carta a Ribeira mostrando a súa preocupación porque a lei "pon en risco" a empresas situadas na costa e este mércores recibiron a resposta.

A ministra responde na carta que non considera que a Lei de Cambio Climático "vulnere a seguridade xurídica" nin que sexa "inconstitucional" e lanza unha mensaxe "tranquilizadora" en relación coa concesións de empresas situadas no litoral.

A misiva, con data 7 de abril, fai referencia ao polémico punto 4 do artigo 18 da lei e explica que "establece que 75 anos é o prazo máximo de posible duración" de concesións, "incluídos tanto o seu tramo inicial, tras o outorgamento, como todas as súas posibles prórrogas", pero que "nada obsta que, concluído ese prazo máximo de 75 anos, poida solicitarse unha nova concesión".

Esta afirmación de Ribeira interpretouse por parte da Xunta como que a ministra corrobora que "a finalidade do artigo 18.4 da futura Lei de cambio climático é a de eliminar a prórroga extraordinaria de todas as concesións na costa".

A Xunta interpreta que a ministra "recoñece que coa nova norma preténdese prescindir da actual regulación da prórroga extraordinaria", de modo que os 75 anos desta extensión computaríanse desde a data inicial da concesión en lugar de facelo desde a solicitude da prórroga, tal e como permite a Lei de Costas para todas as concesións anteriores ao ano 2013.

Con todo, desde o Goberno insisten en que a Xunta interpreta erroneamente a carta da vicepresidenta, pois en absoluto fai referencia á eliminación a prórroga extraordinaria, que aseguran que non se elimina. Así, aclaran que se refire ao prazo de 75 anos como a máxima duración total posible das concesións (incluído o prazo inicial e todas as súas prórrogas), sen prexuízo de que, unha vez finalizado este, poida solicitarse unha nova concesión de acordo coa lexislación estatal de Costas e de Patrimonio das Administracións Públicas.

Doutra banda, Rosa Quintana tamén anunciou nas últimas horas que se este xoves se aproba a Lei na súa actual redacción, a Xunta recorrerá ao Tribunal Constitucional.