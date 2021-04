Sanidade pacta coas comunidades vacinar con AstraZeneca só a persoas maiores de 60 anos

A vacina contra a covid desenvolvida por AstraZeneca e a Universidade de Oxford será aplicada en España a partir de agora só a persoas maiores de 60 anos.

Así o acordou a última hora deste mércores o Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde, no que participan representantes do Goberno xunto aos conselleiros e conselleiras de Sanidade das diferentes comunidades autónomas.

"Esta propuesta ha sido aprobada por amplia mayoría", recoñeceu a ministra de Sanidade, Carolina Darias, na comparecencia posterior á reunión.

A decisión adóptase a pesar de que a Axencia Europea do Medicamento (EMA) aconsellou este mesmo mércores seguir usando a vacina sen límite de idade, aínda que recoñecendo a súa posible vinculación cun pequeno número de casos raros de trombos dentro dos case 18 millóns de doses que xa foron administradas. Iso si, a EMA defende que o seu beneficio segue superando con fartura ao risco que pode chegar a supoñer en casos illados.

"Los efectos adversos han aparecido mayoritariamente en el caso de menores de 60 años y en mujeres", explicou á súa vez a directora da Axencia Española de Medicamentos, María Jesús Lamas, aludindo a "unos cientos de casos" que en todo caso "no debe confiar minar la confianza en los medicamentos", defendeu.

Este acordo supón á súa vez a decisión de estudar variar a estratexia de vacinación para usar AstraZeneca con maiores de 65 anos.

A preguntas dos xornalistas a ministra sinalou ademais que no que respecta ás persoas menores de 60 anos que recibiron unha primeira dose con esta vacina "a segunda é unha cuestión que está aínda por determinar", estando sobre a mesa varias opcións, como pode ser administrar a dose doutra vacina ou mesmo apostar por unha única dose se os estudos que se están realizando así o recomendan.