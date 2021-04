Tres pacientes máis no hospital e 23 novos positivos nunha xornada na área sanitaria

A evolución da pandemia da covid-19 na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés é este mércores moi similar á confirmada o martes. Nas últimas 24 horas volveu a aumentar a ocupación dos hospitais -tres novos pacientes- e os novos positivos detectados superan a vintena -23 en concreto-.

Segundo o último balance oficial realizado polo Servizo Galego de Saúde, este mércores hai 23 pacientes nos hospitais da área sanitaria, tres máis que o martes. Non hai cambios na unidade de coidados críticos do Hospital Montecelo, que ten un paciente como o día anterior, pero si nas plantas de hospitalización, con tres enfermos máis.

Dos 22 pacientes con covid-19 ingresados en planta de hospitalización, a maioría están no Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra. Son, en total, 17. Ademais, hai 1 no Hospital QuirónSalud Miguel Domínguez de Pontevedra e 4 no Hospital do Salnés, dous máis que un día antes.

Así mesmo, outros 243 pacientes con covid-19 evolucionan nos seus domicilios, de modo que o total de casos activos sitúase en 266, 15 máis que o martes. En total, houbo 23 novos positivos detectados nunha xornada na que se realizaron 342 probas PCR.

Desde o inicio do plan de continxencia da covid-19 curáronse na área sanitaria 12.478 pacientes, 8 na última xornada; faleceron 167 e realizáronse ata o momento 186.821 probas PCR.